"ŞOK'ta bu hafta neler var?" sorusu yanıtını arıyor. ŞOK marketlerde ekim ayının sonuna özel 3-9 Aralık kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 3-9 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...