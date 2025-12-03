ŞOK'ta aralık ayı fırsatları! ŞOK 3-9 Aralık aktüel kataloğu yayında!
ŞOK'ta 9 Aralık tarihine kadar geçerli olan fırsat ürünleri paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu kapsamında yeni aya özel indirimli ürünler...
Giriş: 03.12.2025 - 00:47 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:47
"ŞOK'ta bu hafta neler var?" sorusu yanıtını arıyor. ŞOK marketlerde ekim ayının sonuna özel 3-9 Aralık kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 3-9 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu...
