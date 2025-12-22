ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? ŞOK marketlerde yılbaşı fırsatları!
"ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?" soruları gündeme geldi. ŞOK'ta 1 Ocak tarihine kadar; yılbaşı süs malzemeleri, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...
ŞOK aktüel ürünler listesi araştırılıyor. Bu hafta ŞOK marketlerde 1 Ocak tarihine kadar geçerli ürünler paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta yıl sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğu ile aralık ayı ürünleri...