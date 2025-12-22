Habertürk
Habertürk
        ŞOK aktüel yeni katalog yayında: Son gün 1 Ocak! ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? ŞOK marketlerde yılbaşı fırsatları!

        "ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?" soruları gündeme geldi. ŞOK'ta 1 Ocak tarihine kadar; yılbaşı süs malzemeleri, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ile birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...

        Giriş: 22.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 22.12.2025 - 23:13
