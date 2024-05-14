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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ŞOK market çalışma saatleri 2024: ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? - Merak Edilenler Haberleri

        ŞOK market çalışma saatleri 2024: ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        ŞOK market geniş ürün yelpazesiyle ev ihtiyaçlarını karşılamak için çoğu kişinin tercihi oluyor. Market sektöründe faaliyet gösteren Şok Marketler Zinciri, 'Yeter de Artar' sloganıyla hizmet sunmayı amaçlıyor. Peki ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, öğle arası kaçta? İşte, 2024 ŞOK market çalışma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:18
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        Zincir marketlerden biri olan ŞOK market çalışma saatleri ile alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye’nin hemen hemen her il ve ilçesinde yer alan ŞOK açılış ve kapanış saati marketin giriş kapısında bulunur. İşte ŞOK market çalışma saatleri 2024

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        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

        Şok mağazasının çalışma saatleri ülkemizin bölgelerine göre herhangi bir farklılık göstermemektedir. Standart bir şirket politikasıyla hareket eden ŞOK’un çalışma saatleri haftanın yedi günü aynıdır. Mesai 09.00’da başlar. Yani mağaza açılış saati 09.00’dur. Mağazanın kapanış saati ise 21.00’dır. Hizmetin aksamaması için vardiyalı usulü çalışma gerçekleştirilir. Bu sebeple mağazada öğle molası saati bulunmamaktadır. İki vardiyalı bu sistemle amaç müşterilere kesintisiz hizmet sunulmasıdır.

        ŞOK çalışma saatleri: 09.00 – 21.00

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        ŞOK KAÇTA AÇILIYOR?

        Müşterilerin en merak ettikleri soruların başında ŞOK marketler zincirinin açılış saati geliyor. Özellikle ŞOK market zincirlerinin müşterilerine sunduğu indirimli aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenlerin en merak ettikleri sorulardan biri ŞOK mağazasının açılış saatidir. ŞOK mağazası saat 09.00’da açılmaktadır.

        ŞOK KAÇTA KAPANIYOR?

        ŞOK’un hafta sonu da hafta içi olduğu gibi standart bir saatte kapanmaktadır. ŞOK mağaza zincirlerinin kapanış saati 21.00’dır.

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        ŞOK KAÇA KADAR AÇIK?

        09.00’da müşteri alımına başlayan ŞOK saat 21.00’a kadar hizmet sunmaktadır. Kısacası mağazadan eksikliklerinizi saat 21.00’a kadar temin edebilirsiniz.

        ŞOK HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK marketlerinin hafta sonu çalışma saatleri hafta içi çalışma saatleriyle aynıdır. Saat 09.00 – 21.00 arası açık olan ŞOK market zincirlerinin çalışma saatleri dini bayramlar ve özel günlerde farklılık gösterebilir. Ancak bunun dışında çalışma saatleri düzeninde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

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