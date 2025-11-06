Habertürk
        ŞOK'tan 9 ayda 199 milyar TL ciro

        Giriş: 06.11.2025 - 10:59
        ŞOK Marketler 2025 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. 199 milyar TL’ye ulaşan cirosu ve 11 bin 57 mağazasıyla ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürdü. Türkiye’nin 81 ilindeki yaygın mağaza ağı, artan istihdamı ve uygun fiyat politikasıyla ŞOK Marketler, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

        Temel ihtiyaç ürünlerini müşterilerine en uygun fiyatlarla sunma hedefiyle faaliyet gösteren ŞOK Marketler, “Her Gün Ucuz Fiyat” politikasının yanı sıra özel kampanyalarına da devam ediyor; Mart ayındaki “100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları” kampanyasını Kasım ayında yeniden hayata geçirerek müşterilerinin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Sadakat uygulaması Win’e özel kampanyalar ile şirket, yüz binlerce müşterisine avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

        “Tarladan Sofraya” doğrudan tedarik modeliyle yerli üreticileri destekleyen ŞOK Marketler, müşterilerine taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı sürdürüyor. Şirket, öz markalarındaki geniş ürün gamıyla doğrudan çiftçiden alım yaparak hem yerli tarımı destekliyor hem de tüketicilere ekonomik ve sağlıklı ürünler sunuyor.

        Kadın kooperatifleriyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi “ŞOK’ta Ben de Varım” projesi kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki kadın kooperatiflerinden alınan el emeği ürünler, seçili mağazalarda müşterilerle buluşturuluyor. Proje kapsamında kadınların üretime katılıp ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlanıyor.

        2025 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şu sözleri kaydetti: “Yılın ilk dokuz aylık döneminde istikrarlı büyümemizi sürdürürken müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için kararlılıkla çalıştık. Her gün ucuz fiyat politikamız ve kazandıran kampanyalarımızla müşterilerimizin bütçesine destek oluyoruz. Mart ayındaki ‘100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını Kasım ayında tekrar ederek müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz ‘ŞOK’ta Ben de Varım’ projemiz ve öz markalarımızla yerli üreticilere desteğimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdürürken, perakende sektöründeki öncü uygulamalarımızla paydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

