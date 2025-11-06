ŞOK'tan 9 ayda 199 milyar TL ciro

ŞOK Marketler 2025 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. 199 milyar TL’ye ulaşan cirosu ve 11 bin 57 mağazasıyla ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürdü. Türkiye’nin 81 ilindeki yaygın mağaza ağı, artan istihdamı ve uygun fiyat politikasıyla ŞOK Marketler, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Temel ihtiyaç ürünlerini müşterilerine en uygun fiyatlarla sunma hedefiyle faaliyet gösteren ŞOK Marketler, “Her Gün Ucuz Fiyat” politikasının yanı sıra özel kampanyalarına da devam ediyor; Mart ayındaki “100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları” kampanyasını Kasım ayında yeniden hayata geçirerek müşterilerinin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Sadakat uygulaması Win’e özel kampanyalar ile şirket, yüz binlerce müşterisine avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

REKLAM

“Tarladan Sofraya” doğrudan tedarik modeliyle yerli üreticileri destekleyen ŞOK Marketler, müşterilerine taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı sürdürüyor. Şirket, öz markalarındaki geniş ürün gamıyla doğrudan çiftçiden alım yaparak hem yerli tarımı destekliyor hem de tüketicilere ekonomik ve sağlıklı ürünler sunuyor.