Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama işlemleri devam ederken bir yandan da bulaş hızını düşürmeyi amaçlayan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta sonu yasağı ne zaman başlayacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararlarının uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.