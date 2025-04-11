Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sokak düğününde sağanak altında dans ettiler; o anlar kamerada - Güncel haberler

        Sokak düğününde sağanak altında dans ettiler; o anlar kamerada

        Adana'nın Kozan ilçesinde sokak düğünü sırasında aniden bastıran sağanağa aldırış etmeyen 9 genç, dans etmeye devam etti. O anlar, düğündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak altında dans ettiler
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen sokak düğünü sırasında aniden sağanak bastırdı.

        Damat ve gelin ile düğüne gelenlerin çoğu ıslanmamak için kapalı alanlara geçti. Düğünde müziğin çalmaya devam etmesini fırsat bilen 9 genç ise sağanak altında dans etmeyi sürdürdü.

        Gençlerin sırılsıklam ıslanmalarına rağmen eğlenmeye devam ettiği anlar ise düğüne gelen davetlilerin biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        18 ilde "change" araç operasyonu: 9 tutuklama
        18 ilde "change" araç operasyonu: 9 tutuklama
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı
        Almanya: Ukrayna'nın savaşa devam edebileceğini Rusya anlamalı
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        İstanbul'dan Uludağ gözüktü
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası