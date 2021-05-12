DHA

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sobacılar arastasında atölyesi bulunan Cemal Barun´a iş çıkışı evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre Barun, kanlar içerisinde yerde kaldı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkanların ihbarı ile gelen 112 acil ekipleri ağır yaralı Barun'u, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Barun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.