Sokakta bulundu! Korkunç! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre, bugün saat 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9147 sokakta hareketsiz halde yatan birini gördü. Vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğünü belirlendi. Polis ekipleri cansız bedenin bulunduğu yere emniyet şeridi çekerken, yapılan üst aramasında herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

30'LU YAŞLARDA BİR ERKEK

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu noktada inceleme yaptı. 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAĞI ÖĞRENİLDİ

Burada yapılacak olan otopsinin ardından, kimliği öğrenilemeyen kişinin kesin ölüm nedeni belirlenecek. Polis ekipleri ise ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.