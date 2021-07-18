Sokakta dehşet anları! Genç kadını darbetti 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç kızın tartıştığı erkek tarafından sokak ortasında tekme tokat dövülmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, çevredekiler olaya müdahale edince şahıs bu kez çevredekilere saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Kıskıvrak yakalanan şahıs, yerden aldığı kesici aletle bir polisi de yüzünden yaraladı. Olayda genç kız şahıstan şikayetçi olmazken, polis memuru şikayetçi oldu.