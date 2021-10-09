Burası Ankara... Kaplumbağa piste çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ilginç bir olay meydana geldi. Ankara’dan Erzincan’a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti.

PİSTTE KAPLUMBAĞAYI FARK ETTİ

İHA'da yer alan habere göre kalkışa geçmeden önce pilot uçakta bulunan teknisyeni, pisten kaplumbağayı almasını ve güvenli bölgeye götürmesini rica etti.

TEKNİSYEN GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRDÜ

Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti.