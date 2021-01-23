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HaberlerGündem3. SayfaŞOKE EDEN OLAY! Son dakika... Yazlık kumarhanesi!
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Yazlık kumarhanesi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri ilçesinde bulunan bir yazlık evde kumar oynatıldığının öğrenilmesi üzerine baskın düzenlendi. İki masa halinde kumar oynandığını tespit eden jandarma, yapmış olduğu aramalarda 35.000 TL, 3.000 Dolar ve 700 Euro para, evin çeşitli yerlerine saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, kasada gizlenmiş halde 400 adet sahte bandrol ile 1 adet kurusıkıdan çevirme 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika... Yazlık kumarhanesi!
Yazlık kumarhanesi!
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Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma ekiplerince; şüpheli E.Y.’nin, Silivri ilçe merkezinde bar işletmecisi olduğu ve Silivri ilçesinde bulunan bir yazlıkta kumar oynattığı bilgisinin alınması üzerine söz konusu yazlık, ekipler tarafından takibe alındı. Çevresi kameralar ile donatılarak korunmaya çalışılan yazlık eve, değişik saatlerde çok sayıda kişinin geldiği tespit edildi.

JANADARMA BASKIN DÜZENLEDİ

Jandarma ekiplerinin, hafta sonu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yazlığa çok sayıda kişinin giriş çıkışı yaptığını fark etmeleri ve içeride kumar oynatıldığından şüphelenmeleri üzerine, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden söz konusu yazlığa operasyon düzenlendi.

KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

Yazlık eve giren Jandarma ekipleri, şüphelileri hazırlanmış iki masada kumar oynarken yakaladı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüphelilerin masaların üzerine koydukları paraları hızlıca ceplerine saklamaya çalıştıkları kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 35.000 TL., 3.000 Dolar ve 700 Euro para, evin çeşitli yerlerine saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, kasada gizlenmiş halde 400 adet sahte bandrol ile 1 adet kurusıkıdan çevirme 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince sahte bandroller ile ruhsatsız tabancaya adli işlem yapılmak üzere el konuldu.

KISITLAMA İHLALİNE 53 BİN TL CEZA

Adeta bir kumarhaneye dönüştürüldüğü görülen yazlıkta bulunan 11 kişinin her birine, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralının ihlali gerekçesiyle 3.469 TL., kumar oynamaları gerekçesiyle 1.336 TL. olmak üzere toplamda 52.855 TL. idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ev sahibi hakkında “Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkân Sağlamak” , “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “Sahtecilik” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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