Söke’de trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Söke Kuşadası yolu İsmet İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile bir diğer otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.