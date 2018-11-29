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Bir engellinin başarısı
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Sol elinin işaret parmağıyla hayalini gerçekleştirdi!

Üç aylık bebekken geçirdiği havale sonucu menenjit olan ve vücudunun yüzde 98'ini kullanamayacak hale gelen Rukiye Türeyen (38), kullanabildiği sol elinin işaret parmağıyla 128 sayfalık, "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" isimli bir kitap yazdı. Türeyen, "Tek parmakla yazmak biraz zor oldu tabii" dedi

29.11.2018 - 11:32 | Güncelleme: Genel

Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde yaşayan Rukiye Türeyen üç aylık bebekken, havaleyle menenjit oldu. Şu an 38 yaşında ve yatağa mahkum yaşayan Türeyen, büyük harfleri öğrenerek okuyup yazmayı başardı. Vücudunun yüzde 98'ini kullanamayan sadece sol elinin işaret parmağını kullanabilen Rukiye Türeyen, yaşadığı zorluklara rağmen hayattan kopmadı.

TEK PARMAKLA 128 SAYFALIK KİTAP...

O, tek parmağıyla engellilerin yaşadığı zorlukları, yaşama sevincini anlatmak istedi. Rukiye Türeyen, tek parmağıyla 128 sayfalık, "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" isimli bir kitap yazmayı başardı. Türeyen'in başarısı özellikle sosyal medyada yarattığı gündemin ardından basına da konu oldu.

HAYALİ, ANNESİNE EV ALABİLMEK

TRT Haber'de yer alan haberde Türeyen yaşadıklarını, "İki senenin üzerinde bir emekle yazdım. Biraz zor oldu tabii... Yoruluyorsun... Tek parmakla insan yazarken yoruluyor. Ben de yılmadan yazdım. Hayalimi gerçekleştirdimi" diye anlattı. Rukiye Türeyen, kitaptan elde ettiği gelirle yıllarca kendisine bakan annesine bir ev almak istediğini de söyledi. Sosyal medya kullanıcıları, Rukiye'nin kitabından alarak aileye destek olunması çağrısında bulundu.

 

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