BKM Yapım'ın yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncuları sosyal medya gündemine oturdu. Bu akşam yayına başlayan Sol Yanım'da Burak karakterine can veren Emre Bey hakkında bilgiler araştırılıyor. Sol Yanım dizisi Burak kim? Emre Bey kimdir ve kaç yaşında? İşte Emre Bey hayatı ve dizileri

EMRE BEY KİDMİR?

Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlgisi üzerine oyunculuk alanına yönelerek Craft Oyunculuk Atölyesi’nde Devrim Yalçın’dan eğitim alarak kendisini geliştirmiştir.

Kameralar karşısına ilk kez ‘Aşk Zamanı’ adlı televizyon dizisindeki Can karakteri ile geçen Emre Bey, sonrasında Adı Efsane, Elimi Bırakma gibi yapımlarda da yer almış, şimdilerde ise Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Sol Yanım’ adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

Boğa burcu özelliklerine sahip olan Emre Bey, 1.78 metre uzunlukta ve 70 kilogram ağırlıktadır.

EMRE BEY'İN DAHA ÖNCE ROL ALDIĞI DİZİLER

2018 – Elimi Bırakma (Arda)

2017 – Adı Efsane (Kıvanç)

2015 – Aşk Zamanı (Can)