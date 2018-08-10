Solihull Moors - Aldershot rakamlar

Solihull Moors ve Aldershot, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Solihull Moors 6 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Aldershot 1 puanda ve 20. sırada. Solihull Moors son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Aldershot, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 365 kodlu maçı oynayanlar; Solihull Moors galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Aldershot galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Solihull Moors son hafta oynanan Eastleigh maçında 1-4 yenildi.

Aldershot ise Sutton United karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Solihull Moors, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Aldershot ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aldershot, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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