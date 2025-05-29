SOLOTÜRK 29 Mayıs İstanbul'un fethi uçuş gösterisi saat kaçta ve nerede?
Türk Hava Kuvvetleri'nin göz kamaştıran akrobasi timi SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 29 Mayıs'ta nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. SOLOTÜRK'ü izlemek isteyen binlerce vatandaş bugün Yenikapı Meydanı'nda bir araya gelecek. Peki, SOLOTÜRK İstanbul'un fethi uçuş gösterisi saat kaçta? İşte, detaylar...
SOLOTÜRK, İstanbul’un fethinin 572. yılı anısına muhteşem bir gösteri uçuşuna imza atmaya hazırlanıyor. 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen prova uçuşlarında, F-16 uçağıyla sergilenen etkileyici manevralar ve gökyüzünü aydınlatan flare atışları izleyenlerden tam not aldı. Büyük ilgi gören provaların ardından gözler şimdi 29 Mayıs’taki ana gösteriye çevrildi. Peki, SOLOTÜRK’ün İstanbul semalarında yapacağı bu özel uçuş ne zaman ve nerede izlenebilecek? İşte, ayrıntılar…
SOLOTÜRK 29 MAYIS GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK, İstanbul'u fethi etkinlikleri kapsamında 29 Mayıs Perşembe 2025 tarihinde saat 19.00'da Yenikapı Meydanı'nda gösteri yapacak.
"TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR"
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında bugün saat 15.00'te çevre tanıma, saat 19.00'da da prova uçuşu yapacağı bildirildi.
Paylaşımda, "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.