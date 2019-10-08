Solskjaer belirsizliği

Manchester United ile teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yolları ayrılıyor mu?
İngiliz basını, alınan kötü sonuçlar sonrası Norveçli teknik adamın koltuğunun sallantıda olduğunu yazdı.
46 yaşındaki çalıştırıcı da taraftarlardan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını dondurdu.
Durum değerlendirmesi yapan United yönetiminin de kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.
Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilmişti.
Manchester United, Norveçli çalıştırıcı yönetimindeki ilk 12 maçında mağlubiyet yüzü görmedi ve sezonu da 6'ıncı sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
2019 - 2020 sezonu ise Ole Gunnar Solskjaer için pek iyi başlamadı.
Ligdeki ilk 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Manchester United, lider Liverpool'un 15 puan gerisinde 12'inci sırada yer alıyor.
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