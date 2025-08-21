Solskjaer: Tutkulu olmak zorundayız!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, maç öncesi kadroda yer almayan Mert Günok ve Jonas Svensson ile ilgili, "İkisi de sakat. Dün antrenmanda sakatlandılar. Umarım iyileşirler. Ufak sakatlıkları olduğu için kadroya alamadık. Formasyon değişikliği de olur." dedi.

Solskjaer, "Taraftarlara inancı sonuçlar ve iyi performanslar göstererek verebiliriz. Eyüpspor'a karşı tutkulu ve fırsatlar yaratan bir takım vardı. Ona devam etmek, antrenmanlardaki performansı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımda o tutkuyu görüyorum. Tutkulu olmak zorundayız. Başkanımız ve yönetimimiz, savaşacak takım yaratmak için uğraşıyor." diye konuştu.

Solskjaer, Orkun, Abraham ve Ndidi ile ilgili, "Bu üç oyuncu lider, gülümseyen, tutkulu, kaliteli oyuncular. Bu üç oyuncunun da çekirdek olduğunu varsayıp üzerlerine takım inşa ediyoruz." sözlerini sarf etti.