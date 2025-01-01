Soluk borusundaki delik nedeniyle 2.5 aydır konuşamıyordu!

Kentte yaşayan iki çocuk annesi Nuran Yılmaz, boynundaki tiroid bezinde oluşan şişlik nedeniyle yaşadığı sağlık sorunu üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanedeki tahlil ve tetkiklerin ardından Yılmaz'a guatr ameliyatı yapılması kararlaştırıldı. 15 Ekim'deki ameliyatın ardından yoğun bakım ve genel cerrahi servislerinde tedavisi süren Yılmaz'ın boynunda yeniden şişlik meydana geldi.

Gelişen boyun enfeksiyonu nedeniyle ikinci kez ameliyata alınan Yılmaz'ın soluk borusunda küçük bir delik olduğu fark edildi. Yılmaz'ın daha rahat nefes alıp vermesini sağlamak için boğazına bir delik açılarak soluk borusuna dışarıdan tüp yerleştirildi. Bir süre yoğun bakım servisinde kalan Yılmaz, uyutularak burnundan sonda ile beslendi. Zorlu bir sürecin ardından hastanenin Palyatif Bakım Merkezine alınan Yılmaz'ın durumu burada 2 ay boyunca takip edildi.

REKLAM Soluk borusundaki tüp kapatılmaya çalışılsa da denemelerin netice vermemesi üzerine konuşamayan Yılmaz, bu süreçte çevresiyle yazarak veya işaretlerle iletişim kurmak zorunda kaldı. Bu süreçte psikolojik olarak yıpranan Yılmaz'a palyatif servisin psikoloğu Buket Ak Gencel tarafından destek sağlandı. Denemeler neticesinde yaklaşık bir hafta önce Yılmaz'ın soluk borusundaki tüp kapatılarak burnundan nefes alması sağlandı.

Yılmaz'ın solunumunu açık tutmak için soluk borusuna yerleştirilen tüp, Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu Uzman Dr. Zeynep Irmak Kaya tarafından çıkartıldı. Tüpün çıkarılmasıyla uzun bir aradan sonra Yılmaz'ın sesi duyulmaya başlandı. Yılmaz'ın sağlık kontrolleri, asistan doktor Uğur Uçar ve Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan tarafından yapıldı.

Burnundan nefes aldığı ve yavaş yavaş bu duruma alıştığı görülen Yılmaz'ın iyileşmesi üzerine taburcu edilmesi planlandı. "TELEFONUNA YA DA KAĞIDA YAZARAK ANLAŞABİLİYORDU" Dr. Zeynep Irmak Kaya, gazetecilere, hastanın tedavi sürecinde yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle umutlarının bazen azaldığını söyledi. REKLAM Yılmaz'ın boğazındaki deliğin kapatılma sürelerinin bazen 15 dakikayı geçmediğini belirten Kaya, "Hasta burnundan nefes almakta çok zorlanıyordu. Sesi de çıkmıyordu. Sesinin çıkmasını istiyordu. Bize hep, 'Sesim çıkacak mı, konuşabilecek miyim, bu tüp çıkacak mı, eve ne zaman gidebilirim?' diye soruyordu" dedi.

Hastanın geçen hafta iyi olmaya başlamasıyla tüpü çekilerek boğazındaki deliği kapatmaya başladıklarını kaydeden Kaya, "Hastamızın orada sesini duyduk. Bize, 'Ben şu an konuşabiliyor muyum? Sesim böyle mi çıkacak, hiç kendi sesimmiş gibi değil' dedi. Biz deliği kapattık, o gün baya bir heyecanlandı. Günlük olarak bandı çıkarıp tekrar bakmaya başladık. Kulak, Burun, Boğaz Bölümü uzmanımız Prof. Dr. Vural Fidan da süreci aşama aşama takip etti. Hastamızın boğazındaki açıklık şu anda çok azaldı. Kendisi de çok iyi hissediyor. Çok rahat yemeğini yiyebiliyor. Nefesi artık sadece burnundan alabiliyor" diye konuştu.

Yılmaz'ın 2,5 aylık süreçte hiç konuşamadığına dikkati çeken Kaya, "Telefonuna ya da kağıda yazarak anlaşabiliyordu. İşaretlerle de anlaşıyorduk. Yorulduğu zaman dinlenip konuşmaya devam edebiliyor. Ses tellerinde birazcık hasar var. Onun da zamanla düzeleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. 2,5 aylık tedavisinin ardından boğazındaki deliğin kapatılmasıyla sağlığına kavuşan Yılmaz ise doktorlarının desteğiyle zor günleri geride bıraktığını kaydetti.