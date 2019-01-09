Hem Danimarka Polisiye Yazarları Akademisi Ödülü’nü hem de iki kez Alman Polisiye Yazarları Ödülü’nü alan Arne Dahl, bu iki ödüle birden layık görülen tek İskandinav polisiye yazarı. 2007’de Reader’s Digest’te Avrupa’nın en iyi polisiye yazarı seçilen Dahl’ın kaleme aldığı yeni serisinin ilk kitabı Yedi Eksi Bir, geçen yıl hep kitap’tan çıkmış ve çok ilgi görmüştü.

Hep kitap şimdi de, okurların polisiye tutkusunu pekiştiren serinin ikinci kitabı Altı Çarpı İki’yi yayımlıyor. Altı Çarpı İki de, serinin ilk kitabı gibi uluslararası çok satanlar listelerinde yer alıyor.

ALTI ÇARPI İKİ KİTABININ KONUSU

Stockholm Polis Teşkilatı’ndan Komiser Desiré Rosenkvist, öldürülmek üzere olan bir kadından mektup alır. Mektubu yazan kişi geçmişte işlenen bir cinayete değinerek, sadece Desiré’nin bilebileceği bir ayrıntıya da yer vermiştir mektubunda. Desiré mektubu yazan kişiyi bulmak ve katili durdurmak için eski ortağı Sam Berger ile Molly Blom’dan yardım ister. Ancak İsveç Güvenlik Teşkilatı’nın peşlerinde olduğu Berger ile Blom saklanmak zorunda olduklarından işleri çok zordur. Korkunç kış şartlarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada, acımasız bir seri katilin peşine düşen ikili, katile yaklaştıkça işler iyice zorlaşacak ve kendileri av haline gelecektir.

Yonca Mete Soy’un İsveççe aslından dilimize çevirdiği Altı Çarpı İki, 11 Ocak’ta raflardaki yerini alacak.

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