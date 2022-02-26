Son 31 yılda Rusya'nın savaşları 0:00 / 0:00

1917’de kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, II. Dünya Savaşı’ndan galip çıkarak kuvvetlerini Berlin’e kadar taşıdı. Müttefikleri ABD ve İngiltere’yle beraber Avrupa’yı paylaşan SSCB, 45 yıl boyunca ABD’nin karşısındaki dünyanın süper gücü konumunda, Soğuk Savaş’ın diğer kutbu oldu. Ancak özellikle Afganistan’ı işgal etmesinin ardından 1980’li yıllarda başlayan siyasi ve ekonomik kriz, Gorbaçov döneminde, 1991’de ülkenin dağılmasına sebep oldu.