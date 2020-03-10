AA

Son 5 yılda 2 milyonu aşkın turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da son 5 yılda 2 milyon 201 bin 284 turist, bölgenin doğal güzelliklerini sıcak hava balon turlarına katılarak gökyüzünden izledi. Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve çeşitli aktiviteleriyle tanınan Kapadokya'da, turistler sıcak hava balon turlarına katılarak doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Hava koşullarının uygun olduğu her sabah henüz gün ağarmadan peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında süzülüyor.