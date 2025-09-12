Habertürk
        Son dakika: 1 haftada 161 DEAŞ üyesi yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda finansal destek sağladığı tespit edilen 161 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 08:05 Güncelleme: 12.09.2025 - 08:22
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada yapılan operasyonlar ile 161 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat'ta son bir hafta içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

