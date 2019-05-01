Son Dakika: 1 Mayıs Altın fiyatları ne kadar! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 1 Mayıs Çarşamba günü merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları durağan seyrederken gram altının fiyatı 245,52 liradan, çeyrek altın ise 401,43 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 1 Mayıs güncel altın fiyatları...