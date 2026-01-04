Suriye'de geçen yıl Mart ayında Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan “10 Mart Mutabakatı”na uyulması için verilen süre 31 Aralık itibariyle sona erdi.

Peki Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

Sürecin yürütülebilmesi için çizilen yol haritasına göre;

- Silahların tam bırakılması

- Örgüt mensuplarının adli süreçler için teslim olması

- Rehabilitasyon sürecine geçilmesi gerekiyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Mart Mutabakatı'na uyması için Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verilen sürenin dolduğunu söyledi. Yıldız, Bakan Yaşar Güler'in "Hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine müsaade etmeyeceğiz" açıklamasına atıf yaparken şunları söyledi:

"Bu bölgedeki sivil ve askeri kurumların merkezi hükümete entegrasyonu için geçen 10 Mart’ta Suriye yönetimiyle 8 Maddelik bir anlaşma imzalamıştı. PKK/YPG/SDG Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol etmektedir. Bu bölge, zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahiptir. Örgütün bu alanları kontrol altında tutması, Suriye’nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir."

GÜVENLİK MİMARİSİNİN İNŞASI PKK’nın ilgili ve ilişkili tüm yapılarıyla birlikte kendini feshetmesi ve silahsızlandırılması sonrasında ilgili birimlerin çizdiği güvenlik mimarisine göre; - Kandil, Şengal ve Mahmur başta olmak üzere terör örgütünün tahkimat yaptığı ve Medya Savunma Alanları olarak isimlendirdiği alanların her türlü terör ve tedhiş üretim merkezi olmaktan çıkarılması ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde meşru devlet otoritesine teslim edilmesi gerekiyor. - Suriye’nin kuzeyinde Türkiye için terör üretme riski taşıyan PYD/YPG/SDG yapılanmasının tasfiye edilmesi, diaspora olarak tanımlanan örgütün Avrupa ayağının Türkiye aleyhine ve yabancı istihbarat servisleriyle olan ilişkilerinin terk edilmesi şart. TBMM’NİN ATACAĞI ADIMLAR Terör örgütünün bütün unsurlarının şartsız bir şekilde silah bırakmasından sonra sürecin başarıyla ulaşması ve demokratikleşme adımlarının atılabilmesi için örgütün tasfiye sürecinde terör örgütü mensuplarının eve dönüşü, yargısal süreçler ve örgüt yöneticilerinin ayrılmasına dair, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu öncülüğünde atılacak bazı adımlar var.

5237 sayılı TCK’nın 7’nci maddesine göre lehe kanun derhal uygulanacağından, bu kapsamda çıkarılabilecek ceza indirimi yasası, kesinleşmemiş bütün davalarda uygulanacak. AİHM kararları, umut hakkı, AYM kararlarının uygulanması da öneriliyor. Sonuçta terör örgütünün silah bırakma süreci tamamlanıp; PKK’nın kendini feshettiği, terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında bulunan PYD/YPG/SDG gibi tüm yapı ve bileşenleriyle lağvedilerek varlığını tamamen sonlandırdığı açıklanırsa; Bu konu MİT ve TSK’nın oluşturduğu teyit mekanizması tarafından doğrulanıp, bu konuda hazırlanan ayrıntılı rapor ortaya konulduktan sonra TBMM genel bir kanun çıkarabilir. SÜRECİN KRONOLOJİSİ - 1 Ekim 2004’te TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşarak iç cepheyi güçlendirme ve birlik mesajı verdi. - 22 Ekim’de Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması ve örgütün lağvedildiğinin açıklanması durumunda TBMM’de konuşabileceğini, umut hakkından yararlanabileceğini söyledi.

- 28 Aralık’ta, DEM Parti heyeti, İmralı adasında Abdullah Öcalan ile görüştü. - 29 Aralık’ta terör örgütünün Abdullah Öcalan’ın süreci desteklediğini anlatan bir mektup okundu. - 2 Ocak 2025’te; DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. - 22 Ocak’ta, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı’da Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüştü. - 13 Şubat’ta PKK elebaşlarından Cemil Bayık, Öcalan’dan bir mektup aldıklarını ancak içeriğini açıklayamayacaklarını söyledi. - 27 Şubat’ta, 7 kişilik DEM heyeti, İmralı Adası’na giderek Öcalan ile üçüncü kez görüştü. Üç saat süren görüşmenin ardından heyet tarafından Öcalan’ın mesajı açıklandı. - 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. - 21 Nisan’da DEM Parti heyeti dördüncü kez İmralı’ya gitti. - 8 Mayıs’ta Öcalan’ın PKK’ya yeni bir mektup gönderdiği ve “bir an önce fesih toplantısı yapın” dediği belirtildi.

- 12 Mayıs’ta PKK’nın fesih kararı kamuoyuna duyuruldu. - 18 Mayıs’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de komisyon kurulması çağrısı yaptı. - 24 Haziran’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyonla ilgili Meclis’teki siyasi partilerin grup yöneticileriyle buluştu. - 9 Temmuz’da terör örgütünün kurucusu Öcalan videolu mesaj yayınladı. - 11 Temmuz’da PKK silah bırakmaya başladı. Sembolik silah yakma töreni düzenlendi. - 31 Temmuz’da, siyasi partiler komisyon için üyelerini TBMM’ye bildirdi. - 5 Ağustos’ta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk toplantısını yaptı. - 26 Ekim’de PKK’nın 12. kongre kararları temelinde planladığı gibi Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan sözde güçlerini geri çekti. - 16 Kasım’da PKK Irak sınırları içinde bulunan Zap bölgesini boşalttı. - 24 Kasım’da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç üye İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile 3 saate yakın görüştü.