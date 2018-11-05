AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, terör örgütü DEAŞ’ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terörün finansmanı kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finans faaliyetlerine yönelik yürütülmekte olan 2018/22850 soruşturma ile ilgili olarak, Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya gibi ülkelere para

transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon

gerçekleştirilmiştir.

Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan şahıslarla birlikte 579.608 Dolar, 5.285 Euro, 1.304.885 TL, 124.800 Suriye parası, para ile birlikte 36 Cep Telefonu, 18 Laptop, 10 Hard disk ile birlikte bir çok dijital doküman ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup,soruşturmanın safahatı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

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