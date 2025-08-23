Habertürk
        SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 119 bin 500 litrelik sahte alkol baskını | Son dakika haberleri

        119 bin 500 litrelik sahte alkol baskını

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Antalya'da 'sahte-kaçak alkol imalatçılarına' yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda, 119 bin 500 litre sahte-kaçak alkol ele geçirdik, 7 şüpheliyi yakaladık.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 07:52 Güncelleme: 23.08.2025 - 08:04
        119 bin 500 litrelik sahte alkol baskını
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Antalya'da 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

        Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, "119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik. 7 şüpheliyi yakaladık. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır" ifadelerini kullandı.

