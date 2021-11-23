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Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: 13 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! - Haberler
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13 HDP'li vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te!

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 13 HDP milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu

SON DAKİKA: 13 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! - Haberler
13 HDP'li vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te!
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HABERTURK.COM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili hakkındaki 16 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

DHA'da yer alan habere göre HDP'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. 13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

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