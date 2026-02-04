Habertürk
        Son dakika: 15 ilde siber operasyon: 58 tutuklama

        15 ilde siber operasyon: 58 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "15 il merkezli 'Siber dolandırıcılık' operasyonlarımızda 90 şüpheliyi yakaladık, 58'i tutuklandı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 08:01 Güncelleme: 04.02.2026 - 08:01
        15 ilde siber operasyon: 58 tutuklama
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 il merkezli "siber dolandırıcılık" suçuna yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 1,1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 90 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

        Şüphelilerden 58'inin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

        #Son dakika haberler
