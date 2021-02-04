Projeler belli oldu

16 yaşındaki genç maganda kurbanı! 0:00 / 0:00

İHA

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir yakınının nişan törenine katılan Salih Demirtaş, M.D. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla başından vurularak ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, yaralı genç yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilen genç, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Salih Demirtaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.