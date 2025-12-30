Habertürk
        Son dakika: 2 tankerden acil durum çağrısı | Son dakika haberleri

        2 tankerden acil durum çağrısı

        İstanbul Küçükçekmece açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:06
        
        İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerin kurtarılması için çalışma yapılıyor.

        AA'da yer alan habere göre "Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

        İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi. Tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şunları kaydedildi: "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

