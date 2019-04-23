Sri Lanka'da 310 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk mühendisin cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı mühendisin cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Kaynaklar, cenazelerin bugün İstanbul'dan Adıyaman'a sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda aralarında Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un da olduğu 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABASINI ARAMIŞTI

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi’nin babası Mehmet Nariçi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak, acılı babaya başsağlığı dileklerinde bulunarak acılı aileye sabırlar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya bir istek yada taliplerinin olup olmadığını sordu. Acılı baba ise gözyaşları içerisinde herhangi bir talebinin olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlunun 'şehit' sayılıp sayılmayacağını sordu. Erdoğan ise, "Şehit nazarında bakıyoruz" diyerek cevap verdi.