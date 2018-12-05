Fetullahçı Terör Örgütü'nce ( FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 102'si asker eşi 105 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, 4 tutuksuz sanık ve sanık avukatları ile şikayetçi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) avukatı katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Çelik, sanıklar Asuman Topçu, Ayşe Bostancı, Berna Eroğlu, Bircan Aydın, Büşra Akdemir, Cennet Yücesan, Demet Kılıç, Derya Kaymazlı, Derya Tahtacı Koç, Dönser Ceyhan, Duygu Arslan, Elif Sarıbey, Elif Yıldırım, Elif Derya Selçuk Ağırağaç, Esra Akbaba, Fadime Baylar, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Fatma Musluoğlu, Fatma Şahin, Fatma Zararsız, Fatma Beyza Karabacak, Feride Öztürk, Ferişte Leyla Koyuncu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Gül Çintiriz, Gülhan Yay Kaya, Güllü Acar, Gülsün Yüce, Hatice Dağ, Hava Ergin, Hilal Uzunay, Hülya Genç Özay, Hüsniye Kukul, Işıl Koca, İlknur Eskievli, Kadriye Irmak, Kamile Umut, Kübra Gülmez, Kübra Sagun, Meryem Ulukış, Nermin Uçar, Nesrin Sarı, Neşe Cansever, Nezahat Can, Nurdem Biberoğlu, Nursel Candemir, Özlem Koçin Sert, Öznur Halaçlı, Ramize Bolat, Raziye Karabacak, Seçgül Sağlam, Serap Güler, Sibel Sandal, Tuğba Aydın, Tuba Tayan, Tuğba Eker, Tuğba Eral, Tülay İrfanoğlu, Ümran Erdoğan, Yasemin Kocatepe, Yasemin Özgenç, Yurdagül Misir, Zeliha Sena Durusoy ve Zühal Araz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı Çelik, sanıklar Ayşe Nahırcı, Ayşenur Odacı, Berna Karakullukçu, Cemile Coşkuner, Fatma Aygündüz, Fatma Gülden Şimşek, Fazilet Mermer, Nuray Barlas, Nurcan Yapıcı, Özlem Cihan, Reyhan Abra, Seher Kubilay, Tuğba Dizdaroğlu, Yeşim Gök, Zehra Akyüz, Zehra Toy, Zeliha İnan, Zersin Erdemli, Hatice Çizmaz, Havva Tanrısever Çayır, Irmak Kargacı, Kadiriye Eliş, Melek Güler ve Nesrin Gültekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Firari sanıklar Arzu Asa, Esma Kalış, Fatma Türkmen, Fazilet Küsüre, Filiz Koç, Gülcan Bilgin, Hadiye Baltacıoğlu, Hatice Uçar, Hatice Yavuz, Kevser Tümer, Merve Anket, Nurgül Mutlu, Seçil Kinik, Sümeyra Çayan ve Yeliz Demirtaş'la ilgili daha önce verilen yakalama kararının beklenmesi isteyen Savcı Ayhan Çelik, bu sanıkların dosyalarının ayrılarak yargılamanın yeni bir dosyada yapılmasını talep etti.

Davanın görülmesine 11 Şubat 2019'da devam edilecek.

İDDİANAME

Sanıkların, daha önceki KPSS davalarında olduğu gibi "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlarından 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Elif Yıldırım, Fadime Ebru Acar, Fatma Civelekoğlu, Figen Kılıç, Filiz Dişli, Hatice Uçar, Havva Tanrıseven Çayır, Hilal Uzunay ve Seçil Kinik'te FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu, zanlılardan 20'sinin eşinin de ByLock kullandığı vurgulandı.

Kamuoyunda "Bank Asya'yı kurtarma operasyonu" olarak da bilinen dönemde, buradaki para hareketlerinin incelenmesi sonucunda 105 sanıktan Havva Tanrıseven Çayır ve Elif Yıldırım'ın hesaplarında artış olduğunun belirlendiğine işaret edilen iddianamede, Kübra Sagun ve Fatma Civelekoğlu'nun da FETÖ tepe yöneticileriyle doğrudan irtibatının olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

SUİKAST EKİBİNDEKİ 2 DARBE SANIĞININ EŞİ

İddianamede, 105 sanıktan 102'sinin asker eşi olduğuna ve çoğu hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturması açıldığına yer verildi.

Sanıklardan Reyhan Abra'nın eşi Sadullah Abra'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu, Kübra Gülmez'in kocası Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Bahadır Sagun'un ise Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı belirtildi.

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