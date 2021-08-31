Tokyo'da bir madalya daha! 0:00 / 0:00

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan mücadele verdi.

Ayşegül, finalde toplam 234.5 puan toplayarak gümüş madalyaya uzandı. 2016 Rio'da bronz madalya kazanan 41 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını Tokyo'da gümüş olarak elde etti.

Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8. oldu.

Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı sporcu Sareh Javanmardi kazandı. Bronz madalyaya ise Macaristan'dan Krisztina David 210.5'lik puanıyla ulaştı.

— Team Türkiye 🇹🇷 (@teamturkiye2020) August 31, 2021

- GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI -

OKÇULUK

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Rusya Olimpiyat Komitesinden Bair Shigaev'e elendi. Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Bülent Korkmaz, Rus rakibi Shigaev'le karşılaştı. Son atışa kadar büyük çekişme içinde geçen ve iki sporcunun da çok fazla 10 tam puan aldığı karşılaşmayı Bülent, 146-145 kaybederek elendi ve çeyrek finale çıkamadı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay çeyrek finalinde Murat Turan, Çinli rakibi Zihao He'ye elendi. Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Murat, ilk önce 8'li eleme turunda ABD'li Andre Shelby'le karşılaştı. Rakibini 142-138 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde güçlü rakibi Çinli He karşısında alandan 148-145 yenik ayrılan Murat, yarı finale çıkamadı. Çinli sporcu 15 atışının 9'unda tam isabet sağladı ve 148 puanlık puanıyla paralimpik rekorunun da yeni sahibi oldu.

ATICILIK

2020 Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında milli sporcular Ayşegül Pehlivanlar ve Aysel Özgan finale kaldı. Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 18 sporcu mücadele etti. Ayşegül Pehlivanlar 564 puanla üçüncü, Aysel Özgan ise 563 puanla dördüncü olarak adlarını finale yazdırdı. Milli sporcuların madalya mücadelesi TSİ 06.00'da başlayacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta erkekler 10 metre havalı tabanca P1 sınıfında milli sporcular Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz finale kalamadı. Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen yarışta 27 sporcu ilk 8'e girip final bileti alabilmek için mücadele etti. Oğuz Murat 554 puan alarak 18'inci, Muharrem Korhan Yamaç ise 550 puanla 20'inci olarak finale kalamadılar.

— Team Türkiye 🇹🇷 (@teamturkiye2020) August 31, 2021

ATLETİZM

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atletizmde kadınlar F11 disk atma finalinde Büşra Nur Tırıklı 6. oldu. Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm yarışmalarında Büşra Nur, ilk denemesinde 32.70 metrelik atış gerçekleştirdi. Sonraki beş atışında bu derecenin üstüne çıkamayan milli sporcu, paralimpik oyunları 6. sırada tamamladı.

Bu kategoride altın madalyayı 40.83'lük atışıyla dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli Liangmin Zhang elde etti. Gümüş madalyayı 40.25'le İtalyan Assunto Legnante, bronz madalyayı ise Kolombiya'dan Yesenia Maria Restrepo Munoz kazandı.