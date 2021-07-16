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Son Dakika: 2021 YKS Kontenjanları belli oldu! 2021 ÖSYM YKS programları ve kontenjan kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. YKS sınavına giren adaylara, sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacak tercih dönemi öncesinde ön bilgi vermeyi hedefleyen kılavuz araştırılıyor. İşte 2021 ÖSYM YKS programları ve kontenjan kılavuzu

Son Dakika: 2021 YKS Kontenjanları belli oldu! 2021 ÖSYM YKS programları ve kontenjan kılavuzu

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının merakla beklediği 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu sınava katılan adaylar için erişime açıldı. 2021 yılında YKS tercihi yapacak adaylar listelerini 2021 kontenjanlarına göre hazırlayacak. İşte 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları

2021 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2021 YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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