Türkiye genelinde 81 merkezin güneşlendiği bir perşembe günü oluyor, hava sıcaklıkları ise kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’da 35°C’yi aşarak yaz değerlerine yükseliyor. Etkisinde olduğumuz batılı ve güneybatılı rüzgarlar, Cezayir-Tunus üstünden İtalya-Yunanistan’a doğru esiyor.

Batı komşumuz üzerinden de Türkiye’ye taşınan sıcak Akdeniz havası ile 7 coğrafi bölgemizde gündüz yazlık giysilerle geçirebileceğimiz 3 gün yaşanacak. Hafta sonu Marmara’da sıcaklıklar 32 ila 35°C’lere tırmanabilir.

Balıkesir-Manisa-Aydın gibi merkezlerde gölgede 40°C’ler ölçülebilir. Hafta sonu özellikle saat 11.00 - 17.00 arasında güneş altında kendimizi birden zorlamayalım. Mevsim yeni yeni yaza dönüyor ve henüz sıcaklara fazla maruz kalmadık, güneş kremi kullanmanın vakti de geldi. Özellikle 25 Mayıs Pazar günü efor gerektiren işleri yavaşlatabiliriz. Güneş altında 45°C ve üstünde hissedilecek sıcaklıklar hem Marmara’da, hem Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Güneydoğu’da bizimle olacak.

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25 Mayıs Pazar akşamından itibaren ise şimdiki tahminlere göre bu “aşırı sıcak” havanın peşine, yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Sıcak hava hızla doğuya ilerlerken, bu kez Balkanlar’daki serinlik bir oluk halinde Marmara’ya ve Kuzey Ege’ye uzanacak. Fakat bu serinlik ve yağışlar gerçekleşirken sıcaklıklar İstanbul’da 21°C’ye, Ankara’da 22°C’ye, İzmir’de 25°C’lere kadar gerileyebilir.

Mont giydiren soğuklar değil de mevsimlik hafif giysiler, akşam ve gece uzun kollular arayacağımız ilkbahar havası. Önce ülke genelinde iyice ısınıp ardından Akdeniz üstünden bolca taşınacak su buharının yağmura dönüşünü izleyeceğiz. İlkbahara uygun sıcaklıklara geri dönmeyi beklediğimiz mayısın son haftası, bazı lokal şiddetli yağışlar da oluşacaktır. Aslında İstanbul 26 Mayıs Pazartesi son haftaların en kuvvetli yağmurlarını alabilir, bu tahmini yakından takip etmekte yarar var (Güncelleme gelecek günlerde bu sayfada olacak). Bu hafta sonu ise 2025 yılının bugüne kadarki en sıcak günlerini geçirebiliriz. Aynı zamanda havada toz miktarı artacak, astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklar, Tunus-Libya üstünden gelen bu tozlu havayla artabilir. 23-24-25 Mayıs günleri hava kalitesinin düşeceği 3 gün olacak. Ankara’da ve İç Anadolu genelinde sıcaklıklar gündüz 30°C’ye ulaşırken, geceler 14-15°C’lerde, gece serinliği Anadolu genelinde çizgisini bozmadan devam ediyor. Güneşli perşembenin ardından 23 Mayıs Cuma günü de Türkiye genelinde güneşli ve sıcak geçecek. Batı ve güney bölgeler 32°C, Marmara ile Karadeniz 23 ila 31°C arasında olacak. Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde sıcaklıkları ile tatlı bir ilkbahar havası var. Güneşin de sonunda göründüğü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin 4 gün daha güneşlenecek.