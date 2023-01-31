Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yargılama başladı!
ABONE OL

Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı

Türkiye geçtiğimiz aylarda birkaç saat arayla katliam gibi iki kazaya sahne oldu. İlk olay Gaziantep Nizip'te meydana geldi. İlçedeki otobüs kazasında 16 kişi yaşamını yitirdi. Bu kazadan saatler sonra da Mardin Derik korkunç bir faciayla sarsıldı. Kentte art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kaza yaşandı. Olaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren TIR sürücüsü sanık Umut G., "Yokuş aşağı inerken fren tutmamaya başladı. Dubalara çarpa çarpa ilerledim. Korna çalışmıyordu. Kazadır, herkesin başına gelebilir" dedi. Diğer TIR sürücüsü Yunus Ş. de, "Frene basa basa vitesi düşürmeye çalıştım. Ancak fren tutmuyordu. İlk kazadan haberim yoktu" şeklinde konuştu

Son dakika: Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazada yargılama başladı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır şoförleri Umut G. ile Yunus Ş. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada kazada yaralananlar ve yakınları da hazır bulundu.

"YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN FREN TUTMAMAYA BAŞLADI"

Sanık Umut G. savunmasında, 3 yıldır şoförlük yaptığını ve ilçedeki yolu ilk kez kullandığı için acemi olduğunu ileri sürdü.

Araçta 27 ton gübre olduğunu belirten Umut G, "Yokuş aşağı inerken fren tutmamaya başladı. Dubalara çarpa çarpa ilerledim. Korna çalışmıyordu. Kazadır, herkesin başına gelebilir." dedi.

Sanık Yunus Ş. ise "Çok üzgünüm keşke böyle bir şey olmasıydı. Elimden bir şey gelmiyor. Frene basa basa vitesi düşürmeye çalıştım. Ancak fren tutmuyordu. İlk kazadan haberim yoktu." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme, müştekilerin davaya müdahil olma talebinin kabulüne, 10 Mart'ta kazanın meydana geldiği yerde keşif yapılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İŞTE İSTENEN CEZA

İddianamede, tutuklu TIR şoförleri Umut G, Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 47 kişi yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara merkezli 8 ilde sahte sigorta poliçesi operasyonu: 22 gözaltı - Güncel haberler
GÜNDEM Ankara merkezli 8 ilde sahte sigorta poliçesi ...
Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi
GÜNDEM Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi
Motosikletli nereye park edecek?
GÜNDEM Motosikletli nereye park edecek?
Van'da 12 engelliye tekerlekli sandalye desteği
GÜNDEM Van'da 12 engelliye tekerlekli sandalye desteği
Manisa'da toplu taşıma ve taksiye yüzde 30 zam
GÜNDEM Manisa'da toplu taşıma ve taksiye yüzde 30 zam
Kendi silahıyla öldü! Eve gelen misafir teslim oldu! - Güncel haberler
GÜNDEM Silahıyla başından vurulup öldü! Misafiri teslim ...
Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor
GÜNDEM Sultangazi'nin kitap kafeleri artıyor
Son dakika: 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü için karar! - Haberler
GÜNDEM Durakta bekleyen 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü ...
MEB, okul öncesinde haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulamasına 6 Şubat'ta başlıyor
GÜNDEM MEB ücretsiz yemek uygulaması için tarih verdi
Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi açıldı
GÜNDEM Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.