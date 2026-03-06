22 yaşındaki Goncagül gözyaşına boğdu!
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Goncagül Kara, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
06.03.2026 - 10:47
Burdur'da kaza, Gölhisar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Goncagül Kara'nın (22) kullandığı motosiklet ile M.E. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre yaralanan motosiklet sürücüsü Goncagül Kara, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Kara'nın cenazesi, bugün Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde toprağa verilecek.
