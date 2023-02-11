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25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran iki depremde 25 bin asker sahada görev yapıyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları incelemelerde bulunurken, Bakan Akar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Son dakika: 25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor - Deprem haberleri
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HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, evlerine dönen vatandaşlarla ve deprem bölgesinde bulunan gönüllülerle sohbet etti.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yapmakta. 63 uçakla şu ana kadar 707 sorti gerçekleştirildi, 9 bin 780 uzman personel ile 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık. TCG İskenderun gemimiz şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersin'e taşıdı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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