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HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır" dedi. MEHMETÇİK 24 SAAT GÖREVDE Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, evlerine dönen vatandaşlarla ve deprem bölgesinde bulunan gönüllülerle sohbet etti.

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.