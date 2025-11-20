Habertürk
Habertürk
        Son dakika: 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 687 düzensiz göçmen yakalandı

        29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 687 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 687 düzensiz göçmen yakalandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 08:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:31
        687 düzensiz göçmen yakalandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise 687 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise 687 düzensiz göçmen yakalandığını belirterek , "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

