İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 29 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

29 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.11.2021 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.11.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.11.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 29 KASIM