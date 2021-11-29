Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

SON DAKİKA: 29 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ Su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Kasım Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintilerini duyurdu. İstanbullular, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri merak ediyor. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları (29 Kasım)

SON DAKİKA: 29 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ Su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 29 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

29 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.11.2021 08:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 29.11.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Osmangazi Mah,Veysel Karani Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Samandıra Terfi Merkezinde Ayedaşın Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 29.11.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 29 KASIM

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA deprem haberleri.. Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem riski taşıyan 110 ilçeyi açıkladı! - Haberler
GÜNDEM Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattındaki 110 ...
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021-2022? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonucu sorgulama
GÜNDEM ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Çocuk gelinlerin kurtarıcısı! Diyarbakır'ın tek kadın muhtarının başarı öyküsü
GÜNDEM 40 çocuk gelini kurtardı
Kilis'te bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
GÜNDEM Kilis uzman çavuşu şehit ettikleri iddiasıyla 5 ...
Son dakika: İzmir, Bursa ve Çanakkale'de deniz ulaşımına engel!
GÜNDEM İzmir, Bursa ve Çanakkale'de deniz ulaşımına engel!
Son dakika HAVA DURUMU: Yağmur ve fırtına uyarısı - Meteoroloji il il uyardı
GÜNDEM Sıcaklıklar yüksek, rüzgar kuvvetli, sağanak etkili!
Üsküdar'da polis memuru silahla vurulmuş halde ölü bulundu
GÜNDEM Üsküdar'da polis memuru ölü bulundu
Adana'da bekçilere 'boyacıyım' diyen şüpheli hırsız çıktı
GÜNDEM Bekçilere 'boyacıyım' dedi, hırsız çıktı
Bursa'da husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı
Adana Kozan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Adana'da 3,1 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.