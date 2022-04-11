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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞAFAK BASKINI! Son dakika: Adana'da çeteye büyük operasyon! 30 gözaltı
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30 kişi gözaltında! Adana'da operasyon!

Son dakika haberine göre Adana'da cinayet, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye, şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı

ŞAFAK BASKINI! Son dakika: Adana'da çeteye büyük operasyon! 30 gözaltı
30 kişi gözaltında! Adana'da operasyon!
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DHA

Adana İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

30 ŞÜPHELİNİN ADRESLERİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

ÖZEL HAREKAT DA OPERASYONA KATILDI

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi.

EVLER DİDİK DİDİK ARANDI

Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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