İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Kocaeli, Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 14 zehir taciri yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nca İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 19 kilogram eroin, 58 kilogram bonzai, 170 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 76,5 kilogram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 158 kilogram esrar yakalandı, 1 şüpheli gözaltında. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca ise Genç kırsalında yapılan aramalarda 150 kilogram toz esrar, 44 kilogram kubar esrar ile 3 milyon 325 bin 468 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda da 280 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.