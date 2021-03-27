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4 kentte vekil sayısı değişti!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. İstanbul ile Bayburt illerinin milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli’nin ise milletvekili sayısı arttı

İllerin milletvekili sayısı kaç? SON DAKİKA: 4 ilde sayı değişti
4 kentte vekil sayısı değişti!
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İHA

Yüksek Seçim Kurulu, 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt'un milletvekili sayısı 2'den 1’e düştü.

MERSİN VE TUNCELİ VEKİL KAZANDI

İHA'da yer alan habere göre Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayıları arttı. Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 1’den 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

İSTANBUL'UN 97 MİLLETVEKİLİ VAR

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabiliyor. YSK, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanarak alındığını belirtti. Ayrıca, buna göre Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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