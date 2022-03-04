CNN International'da yer alan habere göre, konvoyun duraksaması Rusya için birden fazla stratejik sorun yaratabilir. Birincisi, Kiev'e yönelik herhangi bir büyük saldırı durumunda konvoy Ukrayna için 'oturan bir hedef' haline gelecek. İkincisi, günlerce 40 mil uzunluğundaki trafik sıkışıklığında kalmak, büyük bir askeri operasyon öncesinde Rus askerlerinin disiplinini olumsuz etkileyebilir.