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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 47 ilde FETÖ operasyonu: 208 gözaltı

        47 ilde FETÖ operasyonu: 208 gözaltı

        Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:17
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        47 ilde FETÖ operasyonu: 208 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 208 şüphelinin yakalandığı operasyonda, Gaziantep ile birlikte, bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca; FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri yakalandı.

        Şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

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