Son dakika haberler: 5 ay önce köpeği için tırmandığı falezler sonu oldu

5 ay önce köpeği için tırmandığı falezler bu kez sonu oldu 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. 31 yaşındaki trans birey Tamer A., gezinmek için geldiği falezler üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kano yapan gençler ve amatör balıkçılar, düşen kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler, düşen kişinin olduğu yeri belirlemek için yoğun çaba sarf etti. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan çıkan deniz polisi, kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı.

KÖPEĞİNE RASTLANMADI

Çukur bir noktaya düşen Tamer A.'ya müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi. Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı. Ekipler, kaşık sedyeye alınan yaralıyı bota ulaştırmak için büyük çaba harcadı. Küçük bota alınan yaralı, ardından alındığı büyük botla Kaleiçi Yat Limanı(na götürüldü. Çevrede yapılan araştırmada ise Tamer A.'nın köpeğine rastlanmadı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Limana çıkarılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.

5 AY ÖNCE KÖPEĞİ İÇİN TIRMANMIŞ

Öte yandan, Tamer A. 5 ay önce de aynı bölgede kayalık alana inen köpeğini aramak için falezlerde mahsur kalmıştı. 40 metre yükseklikteki falezlerden aşağı inmek isterken tehlikeli bir noktada mahsur kalan Tamer A., aşağıya inemeyince kendi imkanlarıyla tırmanarak yukarıya çıkmış, kıyıdaki köpek ise deniz polisi tarafından bota alınarak sahibine teslim edilmişti.