Son dakika: 5 kişi tutuklandı! Bu nasıl vicdan! - VİDEO HABER

5 kişi tutuklandı! Bu nasıl vicdan! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da, edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 30 Nisan'da Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında yangın çıkan yangınların ardından Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri olayın ardından kent ormanı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, çevredeki gördü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak A.T.Ç. (17), Alperen S. (22), İbrahim U. (21), Muhammet B. (21), Hüseyin B.’yi (20) gözaltına aldı.

5 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler işlemlerinin ardından 6831 sayılı Orman Kanuna muhalefet (kasten orman yakma) suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Zanlılar buradaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevi’ne gönderildi.

NEDEN YAKTIKLARI BİLİNMİYOR

Şüphelilerin yangını neden çıkardıkları konusunda ifadelerine ulaşılamazken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için saatler süren güvenlik kamera kayıtlarını büyük bir titizlikle izledikleri ve şüphelilere ulaştıkları kaydedildi.

3 BİN AĞACIN KATİLİ OLDULAR

Öte yandan, şahısların kasıtlı olarak yangın çıkardıkları Emirdağ Kent Ormanı’nda yaşları 25-30 arasında değişen yaklaşık 3 bin ağacın bulunduğu ve bunların büyük çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu belirtildi.