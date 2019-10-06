Mersin'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa atılan tokat, sosyal medyada büyük tepki topladı. Şüpheli, ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah tekrar gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada çocukların yanına gelen N.K. adlı kişi, olayı hiçbir şekilde sorgulamadan 5 yaşındaki A.K.'ye sert bir tokat atarak yere yıktı. Vicdansız şahıs, daha sonra çocuğun ablası olduğu belirtilen kadını da itekledi.

SABAH YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra olay yerine gelen Ürdünlü çocukların babası T.K. ile de tartışarak kavgaya tutuşan N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli şahıs gece polis merkezindeki ifadesinin ardından önce serbest bırakıldı, ardından bu sabah yeniden gözaltına alındı. Ürdünlü aile ise şüpheliden şikayetçi oldu. N.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, olaya ilişkin cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki çekti. Yakındaki binanın balkonundan çekildiği ifade edilen sosyal medyadaki görüntülerde iki kadının, çocuklar yüzünden tartışması yer alıyor. Kayıtların devamında olay yerine gelen N.K., bir çocuğa sertçe tokat atarak yere düşürüyor. Şahıs daha sonra da çocuğun ablasını itekleyerek siteden kovmaya çalışıyor.