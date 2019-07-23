Zonguldak'ın Devrek ilçesi, Karşıyaka Mahallesi´nde annesi ve ağabeyiyle birlikte oturan 16 yaşındaki Günay Boşnak, geçen hafta pazartesi günü, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Günay Boşnak, akşam eve dönmeyince ailesi meraklanıp, cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Ailesi, Günay'a ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

"ŞİMDİYE KADAR BİR İZ YOK"

DHA'daki habere göre kayıp başvurusu üzerine ekipler, Günay'ı bulmak için çalışma başlattı. Ağabey Muhammet Ali Boşnak, kardeşinin evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Şimdiye kadar hiçbir iz yok. Polis her yerde arıyor. Onlar da şimdiye kadar bir iz bulamadı. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi. Polis ve jandarma ekiplerinin genç kızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.