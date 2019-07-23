Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... 8 gündür haber alınamıyor! - Haberler

Son dakika... 8 gündür haber alınamıyor!

DHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 8 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğini söyleyip, evden ayrılan Günay Boşnak'tan (16) bir daha haber alınamadı. Polis ekipleri, Günay'ı bulmak için çalışma başlattı

kayıp genç kız

Zonguldak'ın Devrek ilçesi, Karşıyaka Mahallesi´nde annesi ve ağabeyiyle birlikte oturan 16 yaşındaki Günay Boşnak, geçen hafta pazartesi günü, "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Günay Boşnak, akşam eve dönmeyince ailesi meraklanıp, cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Ailesi, Günay'a ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

"ŞİMDİYE KADAR BİR İZ YOK"

DHA'daki habere göre kayıp başvurusu üzerine ekipler, Günay'ı bulmak için çalışma başlattı. Ağabey Muhammet Ali Boşnak, kardeşinin evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Şimdiye kadar hiçbir iz yok. Polis her yerde arıyor. Onlar da şimdiye kadar bir iz bulamadı. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi. Polis ve jandarma ekiplerinin genç kızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hadi ipucu 23 Temmuz: 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir? 12.30 Hadi ipucu
GÜNDEMHadi ipucu sorusu ve cevabı 23 Temmuz
Son dakika acı haber! Hakkari'de hain saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
GÜNDEMHakkari'de askerleri almaya gidiyorlardı, patlama ...
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2019 - 2020 eğitim dönemi takvimi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
E okul giriş ekranı! MEB 2019 LGS nakil işlemleri: e okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi)
GÜNDEME okul giriş ekranı!
Lice'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
GÜNDEMLice'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
LGS ikinci yerleştirme ne zaman? LGS nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB'ten açıklama geldi
GÜNDEMLGS ikinci yerleştirme ne zaman?
YÖK Atlas YKS tercih robotu! 2019 YÖK Atlas üniversite tercih sihirbazı
GÜNDEMYÖK Atlas tercih sihirbazı!
Son dakika: Kemerburgaz'da servis otobüsü kaza yaptı!
GÜNDEMKemerburgaz'da servis otobüsü kaza yaptı!
YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM 2019 üniversite tercihleri başladı! İşte YKS taban puanları ve başarı sıralamaları
GÜNDEMÜniversite tercihleri başladı!
Hukuk Fakültesi taban puanı 2019! İşte Hukuk Fakültesi başarı sıralaması 2019
GÜNDEMHukuk Fakültesi taban puanı 2019

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X